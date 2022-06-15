Foreign Policy: Украина попросила США открыть ленд-лиз для поставок СПГ

Представители украинского энергетического сектора предложили США заключить «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики для поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Foreign Policy.
Украинская сторона ознакомила страны Запада, включая США, с рядом предложений по обеспечению Киеву доступа к энергоносителям. В том числе Украина предложила заключить соглашение о ленд-лизе, по которому американская сторона предоставит украинской шесть миллиардов кубометров СПГ.
Так как у Украины нет собственных терминалов, газ предлагается доставлять в Европу и поставлять в страну через трубопровод. Расплатиться с Вашингтоном Киев хочет после того, как вырастет внутренняя добыча газа, пишет Foreign Policy.
«Они удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята», — отметил участвовавший во встрече с представителями администрации США главы «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Киев также предложил обеспечить международное финансирование для закупок газа на севере Африки и Ближнем Востоке разработать альтернативные маршруты поставок и выделить средства Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, представители Украины пытаются уговорить коллег разрабатывать недра страны посредством горизонтального бурения.