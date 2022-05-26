Foreign Policy: страны Европы передали Украине разобранные штурмовики Су-25

Авторы американского издания Foreign Policy сообщили, что Украина получила советские штурмовики Су-25 в разобранном состоянии.
Обозреватели портала не стали уточнять, какие именно государства передали Украине советские боевые самолеты, также неизвестно и количество машин. Подчеркивалось, что Киев вместе с Су-25 получит также вертолеты Ми-17.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.