Foreign Policy прогнозирует рекордную стоимость нефти в США к началу осени

«Резкое сокращение запасов предполагает, что высокий спрос сохранится, даже если потребление ослабнет, поскольку компаниям придется продолжать покупать нефть, чтобы пополнить свои запасы. Сюда входит Стратегический нефтяной резерв США, из которого администрация Байдена планирует высвободить 260 млн баррелей в период с октября 2021-го по октябрь этого года», — объяснил аналитик.