Foreign Policy прогнозирует рекордную стоимость нефти в США к началу осени

Жители Соединенных Штатов осенью текущего года могут увидеть стоимость нефти на уровне 150 долларов за баррель, заявил в статье для Foreign Policy аналитик Грегори Брю.
По его словам, США не сталкивались с такими показателями с 2008 года. Администрации президента Джо Байдена не смогла справиться с рекордным ценовым скачком по четырем причинам.
Первым среди них оказалось стабильно высокое потребление нефтепродуктов в стране. Эта тенденция продолжится и в летние месяцы, так как многие американцев привыкли отправляться в отпуск или однодневные поездки.
На втором месте оказалась еще не до конца восстановившаяся после пандемии коронавируса нефтеперерабатывающая промышленность. Ее мощности за последние два года ограничений замедлились.
На третью позицию Брю поместил высочайшую в истории скорость потребления черного золота из местных хранилищ, что создает дополнительный спрос на энергоресурс.
«Резкое сокращение запасов предполагает, что высокий спрос сохранится, даже если потребление ослабнет, поскольку компаниям придется продолжать покупать нефть, чтобы пополнить свои запасы. Сюда входит Стратегический нефтяной резерв США, из которого администрация Байдена планирует высвободить 260 млн баррелей в период с октября 2021-го по октябрь этого года», — объяснил аналитик.
Последним фактором, который подстегивает подорожание нефтепродуктов, стало низкое предложение на отраслевом рынке топлива. Ситуация усугубляется и антироссийскими санкциями. По мнению Брю, если Россия свернет добычу, то ни США, ни Европа не смогут найти новых поставщиков в ближайшей перспективе.