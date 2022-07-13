Foreign Policy: НАТО может не справиться с реализацией стратегии по сдерживанию России и Китая

НАТО в обозримой перспективе придется разработать более эффективную стратегию для сдерживания России и Китая. Такое мнение выразили аналитики американского издания Foreign Policy.
По мнению авторов статьи, Североатлантический альянс должен очень постараться, чтобы рационально распределить свой потенциал для одновременного давления и на Россию, и на Китай.
«Такое упрощенное разделение труда чревато трансатлантическим дрейфом. НАТО и Европа останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне», — предполагают в издании.
При этом, в военном ведомстве не должны забывать о том, что Россия является ядерной державой с современнейшим военно-промышленным комплексом. Поэтому ее сдерживание будет нелегкой задачей для НАТО, констатируют аналитики.