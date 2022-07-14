Foreign Policy: Евросоюз бессилен перед грядущим энергокризисом

Европейцы уже устраивают забастовки, так как не могут справиться с высокой стоимостью жизни и ростом инфляции. По мнению журналиста, энергокризис больнее всего нанес удар по Германии, которая уже вводит нормированное потребление горячей воды и закрывает общественные бассейны.