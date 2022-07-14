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Foreign Policy: Евросоюз бессилен перед грядущим энергокризисом

Foreign Policy: Евросоюз бессилен перед грядущим энергокризисом
pxhere.com/PD

Европа, которой грозит нехватка голубого топлива в отопительный сезон, не может справиться с энергокризисом. Таким мнением поделился обозреватель издания Fоreign Policy Кристина Лу.

Летом, когда европейские страны должны заполнять подземные газохранилища (ПХГ), перспективы поставок сырья крайне неопределенные, отмечает автор статьи.

«Грядет “зима недовольства”. Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью», — говорится в публикации.

Европейцы уже устраивают забастовки, так как  не могут справиться с высокой стоимостью жизни и ростом инфляции. По мнению журналиста, энергокризис больнее всего нанес удар по Германии, которая уже вводит нормированное потребление горячей воды и закрывает общественные бассейны.

Сенатор Алексей Пушков ранее оценил риск производственного кризиса в ФРГ, сообщает «ФедералПресс».

газ Германия европа Кристина Лу энергокризис
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