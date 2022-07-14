Foreign Policy: Евросоюз бессилен перед грядущим энергокризисом

Европа, которой грозит нехватка голубого топлива в отопительный сезон, не может справиться с энергокризисом. Таким мнением поделился обозреватель издания Fоreign Policy Кристина Лу.
Летом, когда европейские страны должны заполнять подземные газохранилища (ПХГ), перспективы поставок сырья крайне неопределенные, отмечает автор статьи.
«Грядет “зима недовольства”. Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью», — говорится в публикации.
Европейцы уже устраивают забастовки, так как не могут справиться с высокой стоимостью жизни и ростом инфляции. По мнению журналиста, энергокризис больнее всего нанес удар по Германии, которая уже вводит нормированное потребление горячей воды и закрывает общественные бассейны.
Сенатор Алексей Пушков ранее оценил риск производственного кризиса в ФРГ, сообщает «ФедералПресс».