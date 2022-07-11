Foreign Policy: часть американцев открыто поддерживает Владимира Путина

Спецоперация России на Украине вызвала раскол в американском обществе, пишет журнал Foreign Policy. По данным издания, часть жителей США выразила поддержку президенту России Владимиру Путину и выступила против поставок нового вооружения Киеву.
«Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России», — отметили авторы издания.
Аналитики журнала подчеркнули, что даже известный американский лингвист Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине. Помимо этого, многие граждане США открыто критикуют политику президента Украины Владимира Зеленского. По данным СМИ, все эти события говорят о расколе внутри США.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.