Foreign Affairs: Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на отказ от идеи про Крым

Бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в одной из статей для журнала Foreign Affairs рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможный отказ от претензий на Крым.
По словам автора, среди украинских властей пока не сформировалась единой точки зрения по упомянутому вопросу, однако Зеленский несколько раз говорил о возвращении страны к состоянию, при котором Крым — часть России.
«Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом», — написал Хаас.
Обозреватель добавил, что есть и дополнительные факторы, которые подтолкнуть Киев к запросу на мирные переговоры: огромные издержки на ведение боевых действий, сложная ситуация на фронте и нерешительность западных стран касательно оказания военной помощи Украине.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.