Foreign Affairs: Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на отказ от идеи про Крым

«Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом», — написал Хаас.