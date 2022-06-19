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Foreign Affairs: нежелание глобального Юга включиться в «антироссийскую игру» возмутило США

Foreign Affairs: нежелание глобального Юга включиться в «антироссийскую игру» возмутило США
Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Обозреватель американского издания Foreign Affairs Брюс Джонс заключил, что попытки Соединенных Штатов переманить глобальный Юг на свою сторону в украинском вопросе и заставить участвовать в изоляции РФ потерпели крах.

США десятилетиями игнорировали интересы Юга, в этом и кроется причина неудач Вашингтона в процессе вовлечения в антироссийскую игру новых игроков.

«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон. На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», — утверждается в статье.

Джонс добавил, что латиноамериканские и африканские дипломаты раскритиковали приверженность Соединенных Штатов политике по созданию «международного порядка, основанного на интересах США».

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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