Обозреватель американского издания Foreign Affairs Брюс Джонс заключил, что попытки Соединенных Штатов переманить глобальный Юг на свою сторону в украинском вопросе и заставить участвовать в изоляции РФ потерпели крах.
США десятилетиями игнорировали интересы Юга, в этом и кроется причина неудач Вашингтона в процессе вовлечения в антироссийскую игру новых игроков.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон. На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», — утверждается в статье.
Джонс добавил, что латиноамериканские и африканские дипломаты раскритиковали приверженность Соединенных Штатов политике по созданию «международного порядка, основанного на интересах США».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.