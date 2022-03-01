Ford сообщил о временном уходе с российского рынка из-за санкций

Американский автоконцерн Ford сообщил о приостановке своей работы на территории России. Введенные США и Западом санкции в отношении РФ сделали сотрудничество компании со страной непривлекательным.

Официальное заявление бренда гласит, что работа в России приостановлена на время. Как долго продлится этот период — не известно. Однако скорое возвращение производителя на российский авторынок на фоне последних общественно-политических событий представляется маловероятным.

Страны Евросоюза, США и ряд других государств утвердили большой перечень экономических и финансовых мер против РФ. Причиной тому стала спецоперация Кремля по демилитаризации и денацификации Украины. Ее необходимость российский президент Владимир Путин объяснил в ходе обращения к нации рано утром 24 февраля, отметив, что его решение носит вынужденный характер.

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