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Forbes включил детей Павла Дурова в рейтинг наследников миллиардеров

Forbes включил детей Павла Дурова в рейтинг наследников миллиардеров
Global Look Press/lukomore. org

Дети российского предпринимателя Павла Дурова Алина и Михаил попали в пятерку рейтинга богатейших наследников издания Forbes.

Самым состоятельным ребенком является сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Он может претендовать на 21,4 млрд долларов, которыми владеет его отец. На второй строчке разместились Тара и Адриан  дети владельца компаний СУЭК и «Еврохим» Андрея Мельниченко (22,7 млрд долларов).

Третье место — за двумя наследниками владельца НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона (22,7 млрд долларов). Трое детей бизнесмена Владимира Лисина могут разделить по 8,3 млрд долларов. Состояние Дурова Forbes оценивает в 15,1 млрд долларов. На эти деньги претендуют его дочь Алина и сын Михаил.

Дуров является создателем социальной сети «ВКонтакте», долю в которой он продал в 2014 году. Позднее предприниматель представил мессенджер Telegram, его аудитория составила 550 млн пользователей.

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