Forbes включил детей Павла Дурова в рейтинг наследников миллиардеров

Третье место — за двумя наследниками владельца НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона (22,7 млрд долларов). Трое детей бизнесмена Владимира Лисина могут разделить по 8,3 млрд долларов. Состояние Дурова Forbes оценивает в 15,1 млрд долларов. На эти деньги претендуют его дочь Алина и сын Михаил.