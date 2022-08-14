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Forbes: страны НАТО резко сократили поставки вооружения на Украину

Forbes: страны НАТО резко сократили поставки вооружения на Украину
Федеральное агентство новостей

Страны Североатлантического альянса за два минувших летних месяца резко сократили поставки вооружения на Украину, сообщает Forbes.

По данным издания, ситуация хорошо видна на примере артиллерии. Так, если в апреле ВСУ получили сразу 90 британских гаубиц M777, то в июле поставок орудий вообще не наблюдалось. Аналогичные тенденции прослеживаются и с дальнобойными ракетными системами.

Ранее в Пентагоне заявляли, что США будут поставлять на Украину столько оружия, сколько ей потребуется. В то же время представитель ведомства дал понять, что Киев получил достаточное количество реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вооружение ВСУ НАТО США Украина
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