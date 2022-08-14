Forbes: страны НАТО резко сократили поставки вооружения на Украину

По данным издания, ситуация хорошо видна на примере артиллерии. Так, если в апреле ВСУ получили сразу 90 британских гаубиц M777, то в июле поставок орудий вообще не наблюдалось. Аналогичные тенденции прослеживаются и с дальнобойными ракетными системами.