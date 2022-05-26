Forbes представил финалистов рейтинга молодых и перспективных до 30 лет

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Александр Кузнецов

Российский Forbes представил финалистов своего ежегодного рейтинга “30 до 30”, включив в него самых перспективных, по мнению издания, молодых россиян. В список вошли по три победителя в каждой из категорий, от “Науки и технологий” до “Искусства” и “Новых медиа”.

В номинации “Предприниматели” лидерами стали 30-летняя Ксения Прока — соосновательница сервиса аренды девайсов My Device, 29-летний Александр Желтов — основатель платформы для дистанционного обучения Educate Online, а также создатели AppScience — сервиса по доставке химических реагентов — Максим Пустовалов, Марсель Гумеров и Игорь Яременко.

В категории “Новые медиа” в тройке победителей — 30-летняя Анна Ковалева, создавшая подкаст-студию “Шторм”, 27-летний блогер Дмитрий Масленников и 28-летний комик Сергей Орлов.

Из музыкантов в рейтинге оказались 26-летний рэпер Pharaoh, 25-летняя певица Mia Boyka и 28-летний рэп-исполнитель OG Buda. Номинацию “Искусство” возглавляют 29-летний актер Александр Кузнецов, снявшийся в недавно вышедшем проекте “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”, 23-летняя художница Полина Осипова и 24-летний Максим Севагин — художественный руководитель балета в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Финалистами категории “Мода и дизайн” стали 26-летний дизайнер Никита Чекрыгин, основатель марки одежды CH4RM, 26-летняя фотограф Эмми Америка и представители проекта The Cultt (Анна Автайкина, Дарья Зосименко, Мария Манаева и Татьяна Ермакова).

Среди звезд спорта и киберспорта Forbes отметил 20-летнего Магомеда Халилова, игрока Dota 2 из команды Team Spirit, 26-летнюю биатлонистку Кристину Резцову и 26-летнюю Наталью Непряеву — первую россиянку, выигравшую лыжную гонку “Тур де Ски”.

Журнал поясняет, что список составлен по итогам голосования читателей, жюри и редакции. В расчет принимались возраст номинантов, признание в профессиональном сообществе, личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Финансовое состояние участников не учитывалось.



Александр Кузнецов в фильме “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”