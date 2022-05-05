Forbes: план Великобритании по спасению боевиков с «Азовстали» ждет провал

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План Великобритании по спасению украинских националистов с «Азовстали» не сработает. К таким выводам пришел американский военный эксперт Дэвид Экс в интервью изданию Forbes.
Великобритания выразила желание передать Украине грузовые дроны. По словам Экса, этот ход нужен для того, чтобы при помощи беспилотников наладить связь с боевиками на «Азовстали». Также грузовые дроны могут поставить оружие и провизию блокированным военным.
Однако, по мнению эксперта, план не сработает. T150 могут перевозить 150 фунтов (68 кг) полезной нагрузки на расстояние около 50 миль. Чтобы помочь боевикам, Лондону придется совершить свыше тысячи вылетов в день, пишет «ПолитРоссия» .
«Маловероятно, что Великобритания жертвует Украине тысячу грузовых беспилотников. Несколько десятков — скорее всего», — констатировал эксперт.
Недавно глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что более чем 150 мирных жителей и 170 раненых находятся в подвалах завода «Азовсталь». Он обратился к находящемуся там командиру нацбатальона и потребовал освободить мирное население, пишет RT.