Forbes: необычная броня на российских грузовиках обернется проблемами для ВСУ

Российские грузовики, участвующие в спецоперации, получили необычную броню. На нее обратил внимание обозреватель Эрик Теглер для Forbes.
Эксперт увидел фотографии, которые распространились по Сети. На них изображены тягачи с защитными конструкциями. По мнению обозревателя, такие машины с обвесом из стальных пластин напоминают грузовики из «Безумного Макса», пишет «ПолитРоссия».
Подобное обмундирование толщиной до пяти сантиметров позволит защитить от стрелкового оружия. По мнению Теглера, у машин есть все шансы остановить патроны калибра 12,7 мм, которые выпускают из винтовок Barrett M82. Их поставляет Швеция Украине.
«На фоне накопленного Россией артиллерийского преимущества вокруг стратегически важных городов, обвесы “Воин дороги” могут выглядеть не так театрально для оказавшихся в тяжелом положении украинских подразделений», — добавил обозреватель.
По словам Теглера, тягачи с обвесами становятся тревожными сигналами для ВСУ. И их появление в Донбассе легло в основу призывов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости поставок нового вооружения.