Forbes: Европа идет на «экономическое самоубийство» через антироссийские санкции

«Евросоюз в целом зависит от российского газа на 40%, при этом некоторые страны, например, Германия, на 50-60% нуждаются в голубом топливе из России. У Европы попросту нет альтернатив, кроме как тратить миллиарды евро каждый месяц на газ, поставляемый по трубопроводам из России, в течение следующих трех-пяти лет», — объясняет Доши.