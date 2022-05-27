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Forbes: Европа идет на «экономическое самоубийство» через антироссийские санкции

Forbes: Европа идет на «экономическое самоубийство» через антироссийские санкции
pixabay.com/PD

Европейский союз самостоятельно двигается к «экономическому самоубийству» через отказ от энергетических носителей российского производства, пишет для журнала Forbes аналитик Тилак Доши.

Брюссель громко заявил, что собирается провести масштабную кампанию по строительству терминалов сжиженного природного газа и диверсифицировать импорт, но подобные планы требуют многих лет реализации, говорит обозреватель.

«Евросоюз в целом зависит от российского газа на 40%, при этом некоторые страны, например, Германия, на 50-60% нуждаются в голубом топливе из России. У Европы попросту нет альтернатив, кроме как тратить миллиарды евро каждый месяц на газ, поставляемый по трубопроводам из России, в течение следующих трех-пяти лет», — объясняет Доши.

ЕС хочет полностью отказаться от газа из России к 2030 году, но подобная мечта вряд ли будет осуществлена на самом деле, прогнозирует эксперт.

Исполнительный директор немецкого Commerzbank Манфред Кноф ранее заявил, что допускает «мощное цунами банкротств» в условиях сохранения западных санкций в отношении России.

европа природный газ Россия санкции США энергоресурсы
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