Forbes: Европа идет на «экономическое самоубийство» через антироссийские санкции

Европейский союз самостоятельно двигается к «экономическому самоубийству» через отказ от энергетических носителей российского производства, пишет для журнала Forbes аналитик Тилак Доши.
Брюссель громко заявил, что собирается провести масштабную кампанию по строительству терминалов сжиженного природного газа и диверсифицировать импорт, но подобные планы требуют многих лет реализации, говорит обозреватель.
«Евросоюз в целом зависит от российского газа на 40%, при этом некоторые страны, например, Германия, на 50-60% нуждаются в голубом топливе из России. У Европы попросту нет альтернатив, кроме как тратить миллиарды евро каждый месяц на газ, поставляемый по трубопроводам из России, в течение следующих трех-пяти лет», — объясняет Доши.
ЕС хочет полностью отказаться от газа из России к 2030 году, но подобная мечта вряд ли будет осуществлена на самом деле, прогнозирует эксперт.
Исполнительный директор немецкого Commerzbank Манфред Кноф ранее заявил, что допускает «мощное цунами банкротств» в условиях сохранения западных санкций в отношении России.