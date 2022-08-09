В публикации отмечается несколько подобных танковых бригад — 5-я и 14-я. Они никогда не существовали в реальности. Западные СМИ сообщают, что генштаб ВСУ якобы разметил 5-ю танковую бригаду в Одессе. Однако после того, как ВС РФ начали операцию по освобождению территорий ЛДНР, она продолжила находиться в этом городе. Авторы материала подчеркивают, что если бы эта бригада существовала, то ее не оставили бы в Одессе, а отправили на передовую.