Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправил груз с медикаментами в больницу Рубежного

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Большой гуманитарный груз с медикаментами был доставлен в больницу города Рубежное Фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские бойцы привезли в Рубежное, находящееся в Северодонецком районе Луганской области, продовольственную помощь, а также медикаменты. В местной больнице остались всего четыре врача, однако им нужно было создать условия для нормальной работы.

«Это существенно облегчит положение местного населения, а также самих медицинских работников по оказанию людям квалифицированной медпомощи», — заявил Кадыров в своем посте в Telegram. 

Чеченские бойцы пообщались с главой Рубежного Сергеем Хортиевым. Мэр осудил антинародную политику украинских властей по отношению к жителям Донбасса, заявил Кадыров.

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