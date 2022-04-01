Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправил груз с медикаментами в больницу Рубежного

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Большой гуманитарный груз с медикаментами был доставлен в больницу города Рубежное Фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченские бойцы привезли в Рубежное, находящееся в Северодонецком районе Луганской области, продовольственную помощь, а также медикаменты. В местной больнице остались всего четыре врача, однако им нужно было создать условия для нормальной работы.
«Это существенно облегчит положение местного населения, а также самих медицинских работников по оказанию людям квалифицированной медпомощи», — заявил Кадыров в своем посте в Telegram.
Чеченские бойцы пообщались с главой Рубежного Сергеем Хортиевым. Мэр осудил антинародную политику украинских властей по отношению к жителям Донбасса, заявил Кадыров.