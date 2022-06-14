Фонд им. Филатова представит на ПМЭФ-2022 проект запуска Всероссийской научной школы «Медицина молодая»

«Сегодня именно мы как институт развития обеспечиваем сохранение логистических цепочек. Мы сохраняем высокие стандарты контроля качества и делаем возможным оказание высококачественной медицинской помощи пациентов по широкому спектру нозологий от гепатопатологий до эстетической медицины и пластической хирургии. Именно эти задачи были поставлены перед нами на заседании рабочей группы Минпромторга в начале июня 2022 года», — отметила Диброва.