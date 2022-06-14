Фонд им. Филатова представит на ПМЭФ-2022 проект запуска Всероссийской научной школы «Медицина молодая»

Биомедицинский Фонд им. академика В.П.Филатова готовит к запуску Всероссийскую научную школу «Медицина молодая». Так, 15 июня в рамках ключевой инициативы ПМЭФ — презентации проектов Евразийского женского Форума Фонд планирует представить соответствующий комплексный проект поддержки молодых ученых в области биотехнологий в здравоохранении.
Инициативу президента Фонда им. В.П.Филатова Екатерины Дибровой по созданию «Медицины молодой» поддержал «Экспоцентр», а научное партнерство в формировании программы было осуществлено совместно с Сеченовским университетом.
Согласно информации пресс-службы Фонда, Всероссийская научная школа «Медицина молодая» был апробирован в рамках «Российской недели здравоохранения-2021» как интерактивный формат взаимодействия молодых ученых и научных команд с представителями более 60 профильных вузов, организаторами здравоохранения и работодателями.
В пресс-службе уточнили, что российские власти поддержали активное участие и заинтересованность регионов в исследовании и практическом применении биомедицинских технологий на территории страны.
Наряду с этим, в последнее время в значительной степени возросла значимость биомедицинского направления, позволяющего обеспечить в стране технологический суверенитет и практическое развитие клинических методов.
В этой связи «Медицина молодая» поставила перед собой ряд важных задач, в том числе обеспечение доступа молодых ученых к современным медицинским биотехнологиям, а также создание научной базы для подготовки специалистов всех уровней в области биомедицины и в особенности тканевой терапии.
Представители Всероссийской научной школы пояснили, что образовательная программа «Медицины молодой» основывается на обучении эффективному применению биомедицинских продуктов и технологий последнего поколения в клинической практике. Сам Фонд им. В.П. Филатова имеет многолетний опыт взаимодействия с ведущими международными биомедицинскими корпорациями и исследовательскими центрами.
Подробно об этом рассказала президент Фонда Екатерина Диброва.
«Сегодня именно мы как институт развития обеспечиваем сохранение логистических цепочек. Мы сохраняем высокие стандарты контроля качества и делаем возможным оказание высококачественной медицинской помощи пациентов по широкому спектру нозологий от гепатопатологий до эстетической медицины и пластической хирургии. Именно эти задачи были поставлены перед нами на заседании рабочей группы Минпромторга в начале июня 2022 года», — отметила Диброва.
Она также добавила, что практическим инструментом реализации комплекса задач по развитию биомедицинских технологий в России может стать расширение образовательных программ в области тканевой терапии в отечественных медицинских ВУЗах, а также создание профильного научного центра на базе одного из ведущих медицинских научно-исследовательских институтов РФ.