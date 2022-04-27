Фонд «Чистая память» восстанавливает в Ставрополе заброшенные воинские захоронения

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Благотворительный фонд «Чистая память» занимается в Ставрополе восстановлением заброшенных солдатских могил. Прежде всего — участников Великой Отечественной войны.
Как пишет городской портал «АТВ Медиа», проект «Чистая память» возник через несколько лет после того, как в 2013 году прошла одноименная акция по уборке захоронений. Проект занимается тем, что восстанавливает и сохраняет на больших кладбищах заброшенные захоронения, за которыми никто не ухаживает: они зарастают, теряют опознавательные знаки. Поэтому фонд еще и собирает сведения о людях, которые были похоронены на ныне восстановленных участках, рассказал директор благотворительного фонда «Чистая память» Александр Хусаинов.
За три года существования фонда было восстановлено 24 захоронения. Среди них были и могилы участников ВОВ – от рядового до генерал-майора авиации и полковника, возглавившего казачий полк на параде Победы в 1945 г.