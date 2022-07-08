Британские власти нарушают международные соглашения по правам человека, издеваясь над основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом заявил основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями, который выступил против пыток журналиста.
Уголовно-правовая система Великобритании подвергает жизнь Ассанжа риску, так как не предоставляет ему медпомощь и использует психологическое насилие, пишет ФАН. Кроме того, британский министр внутренних дел Прити Пател одобрила выдачу основателя WikiLeaks США, что ставит под угрозу его жизнь. После этого решения журналиста отправили в одиночную камеру на несколько дней.
«Фонд борьбы с репрессиями присоединяется к десятку правозащитных организаций по всему миру, выступающих за освобождение Ассанжа и предотвращение его пыток со стороны британских властей», — говорится в заявлении российского ФБР.
Правозащитники считают, что издевательства британских властей над Ассанжем создают тревожный прецедент. Фонд борьбы с репрессиями призвал МВД Великобритании не идти на поводу у США и беспристрастно рассмотреть апелляцию основателя WikiLeaks на решение об экстрадиции.