Фонд борьбы с репрессиями выступил за предотвращение пыток Ассанжа британскими властями

Уголовно-правовая система Великобритании подвергает жизнь Ассанжа риску, так как не предоставляет ему медпомощь и использует психологическое насилие, пишет ФАН. Кроме того, британский министр внутренних дел Прити Пател одобрила выдачу основателя WikiLeaks США, что ставит под угрозу его жизнь. После этого решения журналиста отправили в одиночную камеру на несколько дней.