Фонд борьбы с репрессиями выдвигал инициативу по обмену Бута на Грайнер еще в мае этого года

Правозащитники отправили своим американским коллегам открытые письма с предложением поддержать возможный обмен заключенных. Они напомнили, что Бута обвинили в торговле оружием более 14 лет назад, однако доказательств его вины не было приведено до сих пор. При этом россиянин приговорен к 25 годам колонии.