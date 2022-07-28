Фонд борьбы с репрессиями выдвигал инициативу по обмену Бута на Грайнер еще в мае этого года

Американская администрация предложила обменять незаконно удерживаемого в США предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана. Аналогичную инициативу Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, выдвигал еще в мае.
Правозащитники отправили своим американским коллегам открытые письма с предложением поддержать возможный обмен заключенных. Они напомнили, что Бута обвинили в торговле оружием более 14 лет назад, однако доказательств его вины не было приведено до сих пор. При этом россиянин приговорен к 25 годам колонии.
ФБР надеялся, что американские правозащитники поспособствуют ускорению процесса обмена Бута с Грайнер, которую задержали за контрабанду наркотиков. Спустя два месяца процесс был запущен — США предлагают обмен Бута на Уилана и Грайнер. Инициативу одобрил лично президент США Джо Байден.
По словам правозащитников Фонда, интенсивная работа не прошла зря. Американская сторона наконец-то услышала здравые идеи.