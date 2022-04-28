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Число жертв на Украине после начала военной спецоперации резко возросло в связи с активизацией пыточной машины киевских властей, о чем сообщает Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным.
Первые преследования людей, не согласных с официальной позицией правительства Украины, начались в 2014 году. Но грандиозные масштабы это приобрело только сейчас. Начиная с конца февраля, 11 мэров городов Украины пропали без вести.
Но эта тема неудобна украинским властям, и она совершенно не фигурирует в западных средствах массовой информации. Владимир Зеленский и его пособники не дают комментариев относительно пропажи оппозиционеров или активистов.
Публично президент говорит о борьбе за демократию и независимость, однако на деле глава государства занимается уничтожением конкурентов. Недавно Зеленский запретил сразу 11 политических партий, которые не нравятся власти.
Число людей под прицелом Службы безопасности Украины и других силовиков постоянно растет. Среди них — глава одной из запрещенных теперь партий Анатолий Шарий. Когда-то он поддержал Зеленского, ожидая от того успехов на политическом поприще.
«Зеленский повторил путь Порошенко и примкнул к неонацистам», — вынуждены констатировать в российском ФБР.
После политиков и журналистов, власти Украины перешли к ликвидации городских глав. Например, в начале марта мэра Кременной Владимира Струка похитили мужчины в военном. Как отметила его жена, градоначальника убили выстрелом прямо в сердце.
Зампредседателя правления крупных украинских банков Денис Киреев был ликвидирован прямо в Киеве. В СБУ заявили после этого, что банкир сотрудничал со спецслужбами России, что наводит на мысль о том, что за его смертью стоят украинские силовики.
Фонд борьбы с репрессиями направил ранее в Генеральную прокуратуру Украины письмо, где запрашивал местонахождение арестованных и похищенных общественных деятелей. Надзорный орган Украины проигнорировал запрос ФБР.
Киевская хунта делает все возможное, чтобы очистить Украину от неугодных ей элементов, стараясь установить тотальную диктатуру Зеленского. ФБР же призывает международное сообщество принять необходимые меры, чтобы прекратить преследования украинских и российских оппозиционеров, а также расследовать преступления неонацизма.