Власти Канады, начиная с XIX века, совершают геноцид аборигенов. Сегодня он проводится в скрытых формах.
Основатель канадского государства Александер Макдональд в 1876 году принял акт, который предусматривает изъятие земель у индейцев в пользу правительства. Даже после подписания мирных договоренностей появлялись законы, которые предусматривали вознаграждение за скальп индейцев, сообщает Фонд борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным). Известно, что женщин из числа коренного населения Канады принуждали к стерилизации, пишет Федеральное агентство новостей.
«Эта практика сохранилась и в 21 веке. Приблизительно 100 женщин из числа коренных народов утверждают, что в период с 1970 по 2018 года на них оказывалось давление, чтобы они добровольно согласились на стерилизацию. Канадское правительство было уверено, что бедность, болезни и другие социальные проблемы были вызваны какой-то врожденной биологической чертой, а не тем, как плохо было организовано общество или как несправедливо распределялись ресурсы», – указано на сайте ФБР.
В мае 2021 года на территории бывшего интерната на Британской Колумбии нашли могилы 215 детей-индейцев. Причины их смерти остаются неизвестны.
По данным ФБР, сегодня есть много свидетельств уничтожения коренного населения Канады. Правоохранительные органы не воспринимают всерьез вести о пропаже индейцев. Правозащитники пришли к выводу, что действующее руководство страны продолжает геноцид. Они призвали международные организации обратить внимание на эту ужасающую ситуацию.