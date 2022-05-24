Фонд борьбы с репрессиями узнал о сохранении практики геноцида коренных жителей Канады

«Эта практика сохранилась и в 21 веке. Приблизительно 100 женщин из числа коренных народов утверждают, что в период с 1970 по 2018 года на них оказывалось давление, чтобы они добровольно согласились на стерилизацию. Канадское правительство было уверено, что бедность, болезни и другие социальные проблемы были вызваны какой-то врожденной биологической чертой, а не тем, как плохо было организовано общество или как несправедливо распределялись ресурсы», – указано на сайте ФБР.