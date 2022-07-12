На сегодняшний день во Франции сформировалась скрытая диктатура президента Эммануэля Макрона. Такое мнение выразил журналист Лео Николиан.
В интервью главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным, французский журналист ливанского происхождения рассказал о том, что на его жизнь покушались по заданию французских властей только за то, что он рассказывает правду о внешней политике руководства страны.
Отвечая на вопрос Миры Тэрада, почему власти Франции ведут политику по реколонизации Африки, Николиана отметил, что население подконтрольных Парижу регионов не должно подчиняться воле Эммануэля Макрона.
Подавляющее большинство африканцев хотят жить свободно и достойно, сам Макрон называл неоколониализм преступлением против человечества, уточнил журналист. Но как только начинаются выступления против того, чтобы лидеры африканских стран, богатых природными ресурсами, были слугами Франции, их заставляют замолчать.
Николиан убежден, что Макрон должен предоставить суверенным народам Африки шанс самим выбирать судьбу для своей страны, передает Федеральное агентство новостей.
«Пришло время прислушаться к голосу народа Африки и позволить ему выбрать свою судьбу, независимо от того, какой выбор он сделает. Если одни получают преимущества и выгоду от демократии, то почему другие не могут получить то же самое? Нужно положить конец Франсафрике», — убежден журналист.
Официально эта программа давно закрылась, но экономики некоторых стран Африки до сих пор контролируются с помощью африканского франка, что является неприемлемым, резюмировал Николиан.