Фонд борьбы с репрессиями призвал Макрона освободить народы Африки от неоколониализма

«Пришло время прислушаться к голосу народа Африки и позволить ему выбрать свою судьбу, независимо от того, какой выбор он сделает. Если одни получают преимущества и выгоду от демократии, то почему другие не могут получить то же самое? Нужно положить конец Франсафрике», — убежден журналист.