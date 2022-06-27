Западные страны должны прекратить нарушать право на свободу слова всех несогласных с ЛГБТ-повесткой, заявили в основанном бизнесменом Евгением Пригожиным Фонде борьбы с репрессиями (ФБР).
Правозащитники обратили внимание на рост числа преследований в адрес людей, которые не боятся высказываться об ЛГБТ, даже если их мнение не совпадает с повесткой. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
«Если чье-то мнение в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не совпадает с официальной повесткой политического руководства страны на Западе, человек немедленно становится объектом гонений и рискует оказаться за решеткой за свои взгляды», — пояснили в ФБР.
Фонд борьбы с репрессиями указал, что притеснения критиков ЛГБТ не соответствуют букве и духу международного права. Активисты потребовали соблюдать права таких людей и обеспечить свободный доступ к информации.