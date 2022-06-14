Фонд борьбы с репрессиями потребовал от Conspiracy Watch извинений за клевету

«Искренне надеюсь, что вы принесете извинения перед нами и вашими читателями, или же свяжетесь с нашими представителями и опубликуете интервью с ними для того, чтобы создать у читателей подлинное представление о нашей организации, ее миссии и деятельности», — заявила глава ФБР.