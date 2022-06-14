Фонд борьбы с репрессиями потребовал от Conspiracy Watch извинений за клевету

Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) призвал издание Conspiracy Watch принести извинения за публикацию с клеветой об организации.
Руководитель Фонда Мира Тэрада составила соответствующее открытое письмо в адрес главреда французского сайта Руди Рейштадта. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
«Искренне надеюсь, что вы принесете извинения перед нами и вашими читателями, или же свяжетесь с нашими представителями и опубликуете интервью с ними для того, чтобы создать у читателей подлинное представление о нашей организации, ее миссии и деятельности», — заявила глава ФБР.
Отмечается, что сайт Conspiracy Watch опубликовал статью о Фонде 7 июня 2022 года. В ней журналисты утверждают, что российский ФБР якобы является агентурной сетью, направленной на создание разногласий в западном обществе.