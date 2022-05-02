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Политически мотивированные расправы во Франции стали нормой при нынешнем президенте Эммануэле Макроне, выяснили в Фонде борьбы с репрессиями (ФБР).
Российские правозащитники решили более подробно изучить таинственные смерти некоторых людей, несогласных с основным курсом правительства Франции. ФБР установил, что как минимум два случая могут представлять собой политические заказы.
Одно из громких убийств последних месяцев — смерть в марсельской больнице Ивана Колонны. Он был политическим активистом с Корсики, который ратовал за предоставление региону полного суверенитета. Колонна был достаточно известен, и на Корсике его гибель спровоцировала протестную активность.
Известно, что в 2007 году его признали виновным в убийстве корсиканского префекта, хотя сам обвиняемый отрицал вину, подавал судебную апелляцию, которую, однако, никто рассматривать не стал, пишет ФАН.
Подозрительным является тот факт, что за три недели до смерти в тюрьме на него было совершено нападение, но ни охрана в комплексе, ни охрана за камерами не видели, как в течение десяти минут Колонну избивали и пытались придушить с помощью пакета.
Еще один показательный кейс — обстоятельства смерти знаменитого французского миллиардера Оливье Дассо 7 марта прошлого года. Бизнесмен погиб в результате крушения вертолета.
Дассо являлся владельцем крупного авиастроительного завода Dassault Aviation, был против глобализма, собирался выводить компанию на внешние рынки. Предприниматель совмещал бизнес с членством в партии «Республиканцы» и имел статус среди правых.
Специалисты ФБР полагают, что в обоих указанных случаях имеют место подозрительные детали, которые власти выдают за случайность. Не исключено, что исчезновение Дассо и Колонны могло быть выгодно правительству, так как эти люди мозолили глаз и критиковали выбранный Макроном курс.
Фонд, основанный при поддержке предпринимателя Евгения Пригожина, выступает против политических убийств, осуждает их и призывает к проведению тщательного расследования в отношении дел Дассо и Колонны.