Правительство Австралии должно обнародовать секретные документы о присутствии своих солдат в Афганистане с осени 2001 года до сентября 2021-го. Соответствующее заявление сделали правозащитники основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).
Речь идет о нахождении австралийских солдат в Афганистане в рамках подконтрольного Североатлантическому альянсу формирования, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Несмотря на то, что пребывание бойцов было омрачено многочисленными военными преступлениями, никто из высшего руководства страны так и не был привлечен к ответственности, обратили внимание в ФБР.
«В отчете говорится, что в общей сложности к военным преступлениям причастны как минимум 25 нынешних или бывших солдат австралийского спецназа. Некоторые из них были вовлечены в один инцидент, а некоторые принимали участие в пытках до трех раз», — сказано в сообщении Фонда борьбы с репрессиями.
Именно поэтому правозащитники ФБР призывают премьер-министра Австралии Энтони Албаниза начать немедленное и беспристрастное расследование по данному поводу.