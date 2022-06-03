Фонд борьбы с репрессиями обнародовал данные о военных преступлениях Австралии в Афганистане

«В отчете говорится, что в общей сложности к военным преступлениям причастны как минимум 25 нынешних или бывших солдат австралийского спецназа. Некоторые из них были вовлечены в один инцидент, а некоторые принимали участие в пытках до трех раз», — сказано в сообщении Фонда борьбы с репрессиями.