Фомин: на размещении пленных солдат ВСУ в Еленовке настаивал Киев

Напомним, изолятор подвергся обстрелу из американских РСЗО HIMARS 29 июля. Под завалами погибли 50 человек, свыше 70 получили ранения. Минобороны РФ подозревает, что таким образом украинское военное командование пыталось помешать бойцам «Азова» начать давать показания.

«Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — сказал Фомин.

В среду замминстра провел брифинг для иностранных военных атташе и сделал очередное заявление по поводу недавнего обстрела еленовского СИЗО с военнопленными.

Украинская сторона сама настаивала на размещении пленных солдат и националистов из «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в Еленовке, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.