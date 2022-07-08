Focus: Запад неожиданно для себя попал в тройную ловушку Путина

Европа по-прежнему очень зависима от энергоресурсов из РФ. Технический перерыв в работе «Северного потока» показал, что ЕС не выживет эту зиму без помощи Москвы. Что касается вопроса партнеров, то встреча глав МИД G20 показала, что многие страны отказываются от критики в адрес России, уверен Райц.