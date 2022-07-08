Focus: Запад неожиданно для себя попал в тройную ловушку Путина

Президент России Владимир Путин загнал Запад в тройную ловушку. Таким мнением поделился немецкий журналист Ульрих Райц.
Москва получила три рычага давления, благодаря чему стала тактически сильнее противников. Теперь в борьбе с США и ЕС российский лидер может использовать газ, союзников и переговоры, цитирует автора «ПолитРоссия».
Европа по-прежнему очень зависима от энергоресурсов из РФ. Технический перерыв в работе «Северного потока» показал, что ЕС не выживет эту зиму без помощи Москвы. Что касается вопроса партнеров, то встреча глав МИД G20 показала, что многие страны отказываются от критики в адрес России, уверен Райц.
Третий рычаг — мирные переговоры. Кремль не против адекватного диалога с Киевом. Однако, чем дольше украинская сторона будет затягивать конфликт, тем больше стран Европы начнут склонять ее к поиску компромисса, отметил журналист.
Ранее адвокат Татьяна Монтян расшифровала «тонкий» намек Путина странам коллективного Запада. По ее мнению, он дает возможность признать свое поражение, зафиксировав при этом свои убытки.