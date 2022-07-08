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Focus: Запад неожиданно для себя попал в тройную ловушку Путина

Focus: Запад неожиданно для себя попал в тройную ловушку Путина
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин загнал Запад в тройную ловушку. Таким мнением поделился немецкий журналист Ульрих Райц.

Москва получила три рычага давления, благодаря чему стала тактически сильнее противников. Теперь в борьбе с США и ЕС российский лидер может использовать газ, союзников и переговоры, цитирует автора «ПолитРоссия».

Европа по-прежнему очень зависима от энергоресурсов из РФ. Технический перерыв в работе «Северного потока» показал, что ЕС не выживет эту зиму без помощи Москвы. Что касается вопроса партнеров, то встреча глав МИД G20 показала, что многие страны отказываются от критики в адрес России, уверен Райц.

Третий рычаг — мирные переговоры. Кремль не против адекватного диалога с Киевом. Однако, чем дольше украинская сторона будет затягивать конфликт, тем больше стран Европы начнут склонять ее к поиску компромисса, отметил журналист.

Ранее адвокат Татьяна Монтян расшифровала «тонкий» намек Путина странам коллективного Запада. По ее мнению, он дает возможность признать свое поражение, зафиксировав при этом свои убытки.

Запад Путин РФ санкции Украина
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