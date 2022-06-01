ФНС: мораторий на блокировку счетов должников продлен до 1 июля

В России продлен запрет на блокировку счетов компаний-должников. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующее письмо региональным органам Федеральной налоговой службы (ФНС) главы службы Даниила Егорова.
ФНС приняла решение продлить данный мораторий на месяц — до 1 июля. Ранее служба приостановила операции по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют долги по налогам.
«К исключениям относятся случаи, когда установлено, что непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В такой ситуации приостановление операций по счетам может быть применено, но только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа либо заместителем руководителя ФНС», — говорится в публикации.
В ведомстве также пояснили, что у предпринимателей после 1 июля есть две недели, чтобы успеть погасить долги, иначе счета в банке заблокируют.
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