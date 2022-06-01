ФНС: мораторий на блокировку счетов должников продлен до 1 июля

«К исключениям относятся случаи, когда установлено, что непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В такой ситуации приостановление операций по счетам может быть применено, но только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа либо заместителем руководителя ФНС», — говорится в публикации.