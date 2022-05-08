    В тренде

    ФМБА: испытания вакцины «Конвасэл» на людях старше 60 лет могут пройти в 2022 году

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ФМБА: испытания вакцины «Конвасэл» на людях старше 60 лет могут пройти в 2022 году

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/heungsoon

    Российскую вакцину от коронавируса «Конвасэл» могут испытать на пациентах старше 60 лет уже до конца года. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

    Специалисты уже провели ряд успешных доклинических и клинических исследований вакцины. Следующим этапом может стать проверка эффективности препарата на людях пожилого возраста.

    «Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины “Конвасэл” у лиц старше 60 лет в 2022 году», — цитирует Скворцову агентство ТАСС.

    Разработчиком вакцины «Конвасэл» выступает Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат выполнен в виде эмульсии для внутримышечного введения.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »