ФМБА: испытания вакцины «Конвасэл» на людях старше 60 лет могут пройти в 2022 году

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Российскую вакцину от коронавируса «Конвасэл» могут испытать на пациентах старше 60 лет уже до конца года. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Специалисты уже провели ряд успешных доклинических и клинических исследований вакцины. Следующим этапом может стать проверка эффективности препарата на людях пожилого возраста.
«Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины “Конвасэл” у лиц старше 60 лет в 2022 году», — цитирует Скворцову агентство ТАСС.
Разработчиком вакцины «Конвасэл» выступает Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат выполнен в виде эмульсии для внутримышечного введения.