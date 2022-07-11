Флоренс Пью ответила хейтерам, которые раскритиковали ее маленькую грудь: “Я полностью осознаю свой размер груди и не боюсь его”

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Флоренс Пью

Актриса Флоренс Пью, которая в минувшую пятницу появилась на кутюрном показе Valentino в прозрачном розовом платье, ответила в инстаграме* хейтерам, раскритиковавшим размер ее груди. Так, в соцсетях появилось множество негативных комментариев от мужчин, которые заявили актрисе, что у нее слишком маленькая грудь.



Флоренс Пью

В ответ Пью заявила, что “знала, что делает”, надевая прозрачное платье. Я была рада носить его, я ни секунды не нервничала. Ни до того, как надела платье, ни во время, ни даже сейчас, после.

Актриса добавила, что “это не первый и, конечно, не последний раз, когда женщина слышит от толпы незнакомцев, что с ее телом что-то не так”. Пью добавила, что ее “беспокоит”, насколько могут быть “вульгарны некоторые мужчины”. Интересно наблюдать за тем, как легко мужчинам “уничтожать” женское тело, публично, гордо, у всех на глазах. Многие из вас настойчиво хотели сообщить мне, как вы разочарованы моей “крошечной грудью”, и как мне должно быть стыдно из-за того, что у меня такая “плоская грудь”.



Флоренс Пью

К счастью, я смирилась с особенностями моего тела, которые делают меня собой. Я довольна всеми “недостатками”, на которые я не могла смотреть, когда мне было 14 лет. Я давно живу в своем теле. Я полностью осознаю свой размер груди и не боюсь его.

Если вы публично оскорбляете женщин в 2022 году, то ответ таков: это вы ничего не понимаете. Растите. Уважайте тела. Уважайте всех женщин. Уважайте людей. Жизнь станет намного легче, обещаю.

Ранее Флоренс Пью рассказывала, что часто сталкивалась с критикой из-за того, что ее возлюбленный, актер Зак Брафф, старше нее на 21 год.