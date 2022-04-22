Флеболог Демуров объяснил, как не перепутать синяк с симптомами варикоза

На образование тромба также могут указывать сильный отек, покраснение или боль в конечностях, одышка, усиливающаяся при вздохе острая боль в груди, кашель и кровохарканье. К симптомам развития недуга причисляют усталость, утомляемость, бледность кожи, посинение губ или ощущение холода в руках или ногах, передает издание «Доктор Питер».