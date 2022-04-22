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    Флеболог Демуров объяснил, как не перепутать синяк с симптомами варикоза

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Флеболог Демуров объяснил, как не перепутать синяк с симптомами варикоза

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    pixabay.com/PD

    Пациенты иногда путают гематомы с симптомами варикоза, предупредил врач-флеболог Амиран Демуров.

    Специалист перечислил отличия синяков от тромбов. Например, рекомендуется обратить внимание на внешний вид гематомы. Если она состоит из мелких сосудов, которые напоминают звездочки или паучков, необходимо обратиться к специалистам.

    На образование тромба также могут указывать сильный отек, покраснение или боль в конечностях, одышка, усиливающаяся при вздохе острая боль в груди, кашель и кровохарканье. К симптомам развития недуга причисляют усталость, утомляемость, бледность кожи, посинение губ или ощущение холода в руках или ногах, передает издание «Доктор Питер».

    Прием антикоагулянтной терапии может стать еще одной причиной появления синяков даже при слабых травмах. Учитывая особенности таких препаратов, это нормальное явление, убежден специалист.

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