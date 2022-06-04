Флагманы Huawei Mate 40 исчезли из продажи в Китае. Ждем Huawei Mate 50?

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Как пишет источник, из ассортимента официального интернет-магазина Huawei исчезли смартфоны Mate 40, причем абсолютно все версии – Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40E, Mate 40 RS Porsche Design и другие. В сторонних онлайновых магазинах устройства в продаже еще есть, но явно ненадолго – до тех пор, пока все не раскупят.

Смартфоны Huawei серии Mate 40 сняты с производства

Нет в официальном магазине и новых Mate 30 – предлагаются только устройства, бывшие в употреблении и восстановленные в заводских условиях. То же самое касается и Mate 20. В итоге линейка Mate сейчас в официальном интернет-магазине Huawei представлена лишь двумя моделями – складными Mate X2 и Mate Xs 2.

Но, следует надеяться, ненадолго. Ранее компания официально подтверждала выпуск Mate 50, так что ждем новый флагман и, потенциально, лучший камерофон 2022 года. Поначалу премьера линейки ожидалась в мае-июне, потом ее «перенесли» на июль, а сейчас говорится об анонсе Mate 50 в августе. По слухам, в устройствах будут использоваться нынешние флагманские SoC Qualcomm, но без поддержки 5G (то есть это будет или Snapdragon 8 Gen 1 4G, или Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, или их комбинация в разных моделях серии), экраны OLED производства BOE с кадровой частотой 120 Гц и ОС HarmonyOS 3.0.