Флагманский Core i9-13900K разогнали до 6,1 ГГц. Обошлось даже без жидкого азота

На выходных мы писали о вполне удачных попытках разгона процессора Core i-13700K до частоты 6 ГГц, а сейчас китайский оверклокер опубликовал скриншот, демонстрирующий разгон флагманского Core i9-13900K до частоты 6,1 ГГц. Правда, не без нюансов.





Так, например, никаких тестов при этой не было проведено – судя по всему, CPU оказался не слишком стабилен при такой частоте. Второй момент, который обращает на себя внимание, – отключение всех малых ядер, а их – целых 16. Так что на большой (или даже средний) результат в тесте на многопоточность в данном случае рассчитывать не приходится. Что касается напряжения, то оно составило 1,452 В.

Вместе с тем, отмечается, что для разгона не использовались никакие экстремальные системы: вместо жидкого азота применялась обычная СЖО.