Флагманский смартфон Sony Xperia Pro подешевел на 500 долларов в США

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Сразу несколько онлайновых магазинов снизили цены на новый разблокированный флагманский смартфон Sony Xperia Pro до 1998 долларов в США. Стандартная цена устройства — 2498 долларов, так что скидка составляет внушительные 500 долларов.

Sony Xperia Pro предназначен для блогеров-профессионалов. Главной особенностью Xperia PRO является 6,5-дюймовый OLED-дисплей 4K HDR с соотношением сторон 21 : 9, который можно использовать как монитор камеры через HDMI.





В целом Sony Xperia Pro похож на Xperia 1 II, но получил более толстый корпус и шестнадцать 5G-антенн. Для передачи данных с камеры на смартфон предусмотрен не только USB-C, но и HDMI-порт.

Sony Xperia Pro получил 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти против 256 ГБ у Xperia 1 II. По остальным характеристикам смартфоны являются копиями друг друга.