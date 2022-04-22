Флагманский смартфон Huawei Mate Xs 2 еще не представлен, но его уже можно заказать в Китае

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На крупнейшей китайской торговой площадке JD.com начали принимать предварительные заявки на покупку нового флагмана Huawei – смартфона с гибким экраном Mate Xs 2. Официальная премьера состоится только 28 апреля, тогда же будет объявлена и цена, так что заявки сейчас принимаются вслепую. Однако и депозит вносить не нужно.





Технических подробностей о Mate Xs 2 пока очень мало. Генеральный директор Huawei Consumer Business Юй Чэндун (Yu Chengdong) охарактеризовал смартфон как модель, «которая превзойдет все представления о смартфонах с гибким экраном». Один местный инсайдер указал, что смартфон получит аккумулятор емкостью 4880 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а другой отметил, что Mate Xs 2 будет раскладываться наружу. То есть получит своего рода опоясывающий экран.