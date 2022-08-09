Флагманские наушники Xiaomi Buds 4 Pro выходят на этой неделе

На этой неделе основатель Xiaomi Лэй Цзюнь проведёт пресс-конференцию, на которой будет показано множество новинок, включая Redmi K50 Extreme Edition, Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi Tablet 5 Pro с экраном диагональю 12,4 дюйма. Кроме того, сегодня была анонсирована новая гарнитура Xiaomi Buds 4 Pro, которая будет показана на том же мероприятии.

Судя по официальному изображению, наушники имеют внутриканальный дизайн и золотую цветовую гамму. Сообщается, что эта флагманская модель получит систему шумоподавления и систему объёмного звучания.





Ещё в мае просочилась информация, что Redmi Buds 4 Pro будут поддерживать шумоподавление до 43 дБ, наушники получат специальный режим для снижения шума ветра, сверхнизкую задержку 59 мс и предложат 36 часов работы без подзарядки.

Презентация новинок ожидается 11 августа.