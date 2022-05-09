Флагман Nokia с 200-мегапиксельной камерой показали на первых изображениях

загрузка...

Когда-то Nokia лидировала на рынке мобильных телефонов, однако в последнее время под этим брендом компания HMD Global изредка выпускает модели среднего класса. Китайские источники опубликовали изображения предполагаемого смартфона Nokia N73.

Сообщается, что новый флагманский смартфон Nokia может быть оснащен 200-мегапиксельным датчиком изображения производства компании Samsung. Помимо главного модуля в камере будет ещё четыре дополнительных датчика изображения, подробности о которых пока не сообщаются.

Сам модуль камеры является довольно необычным не только по форме, но и по расположению: он находится в правой верхней части задней панели, а не в левой, где обычно находятся камеры современных смартфонов.





Остальные характеристики устройства неизвестны, однако логично предположить, что такой флагман должен получить однокристальную систему Qualcomm Sapdragon Gen 1 или Sapdragon Gen 1+, а также экран с высокой частотой обновления изображения.

Говоря о 200-мегапиксельных смартфонах, нужно вспомнить, что такое устройство в ближайшее время должна выпустить компания Motorola.