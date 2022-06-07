Флаг России из 50 тысяч белых, красных и синих роз создадут в Краснодаре 12 июня

Жители Краснодара создадут в День России государственный флаг из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз. Об этом сообщили в городской администрации.
Акция стартует 12 июня в 7:00 на главной площади Краснодара. Мероприятие, в ходе которого планируется сложить российский триколор из 50 тыс. разноцветных роз, продлится до 9:00.
«Это будет самый большой триколор из живых цветов. Зафиксируют национальный рекорд эксперты “Интеррекорда” — главного депозитария Реестра рекордов России», — заявили в мэрии Краснодара.
Цветочную композицию планируется возвести на стенде размером 3 на 10 метров. Руководить процессом будет флорист-дизайнер Иван Базин. Розы для создания флага специально выращивают на территории одного из региональных питомников. При этом синий цвет триколора будет достигнут без использования краски в баллончиках. Вместо этого будет применяться пищевой краситель.