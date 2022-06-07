Флаг России из 50 тысяч белых, красных и синих роз создадут в Краснодаре 12 июня

Цветочную композицию планируется возвести на стенде размером 3 на 10 метров. Руководить процессом будет флорист-дизайнер Иван Базин. Розы для создания флага специально выращивают на территории одного из региональных питомников. При этом синий цвет триколора будет достигнут без использования краски в баллончиках. Вместо этого будет применяться пищевой краситель.