Физиолог Закревская посоветовала заранее готовиться к раннему подъему перед выходом из отпуска

Россиянам следует заранее готовиться к выходу на работу после отпуска, чтобы избежать чрезмерного стресса. Об этом в беседе с информационным агентством URA.Ru рассказали специалисты ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Изомерова».
Научный сотрудник учреждения Анна Закревская советует россиянам включать будильник за несколько дней до окончания отпуска. При этом она отметила, что время подъема следует смещать плавно. Это позволит эффективно войти в рабочий режим.
«Особое внимание этим несложным рекомендациям стоит уделять людям старшего возраста и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так как любой стресс может спровоцировать ухудшение здоровья», — подчеркнула старший научный сотрудник Лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики Анастасия Меркулова.
Повышенный стресс и психические расстройства могут стать причиной переедания, считает диетолог Екатерина Кривцова. По ее словам, переедание представляет серьезную опасность для здоровья и может привести к смертельному исходу, сообщает телеканал «360». Кроме того, стресс может сформировать привычку есть сладкое, передает «Вечерняя Москва».