Физиолог Закревская посоветовала заранее готовиться к раннему подъему перед выходом из отпуска

Повышенный стресс и психические расстройства могут стать причиной переедания, считает диетолог Екатерина Кривцова. По ее словам, переедание представляет серьезную опасность для здоровья и может привести к смертельному исходу, сообщает телеканал «360». Кроме того, стресс может сформировать привычку есть сладкое, передает «Вечерняя Москва».