Физики Массачусетского технологического института смогли ускорить закипание воды

Массачусетский технологический институт в США предложил новый способ, как ускорить закипание воды.
Физики создали нагревательный элемент с особой поверхностью. Исследователи добились снижения количества пузырьков, появляющихся при закипании. Таким способом удалось улучшить теплообмен, пишет Advanced Materials.
Массив углублений шириной около десяти микрометров — это главный элемент структуры, отмечает Planet Today. Опыты американских исследователей свидетельствуют, что особая структура поверхности имеет почти в четыре раза выше коэффициент теплопередач, а также в полтора раза выше критический тепловой поток.