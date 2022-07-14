Физики Массачусетского технологического института смогли ускорить закипание воды

Массив углублений шириной около десяти микрометров — это главный элемент структуры, отмечает Planet Today. Опыты американских исследователей свидетельствуют, что особая структура поверхности имеет почти в четыре раза выше коэффициент теплопередач, а также в полтора раза выше критический тепловой поток.