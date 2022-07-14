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Физики Массачусетского технологического института смогли ускорить закипание воды

Физики Массачусетского технологического института смогли ускорить закипание воды
unsplash.com

Массачусетский технологический институт в США предложил новый способ, как ускорить закипание воды.

Физики создали нагревательный элемент с особой поверхностью. Исследователи добились снижения количества пузырьков, появляющихся при закипании. Таким способом удалось улучшить теплообмен, пишет Advanced Materials.

Массив углублений шириной около десяти микрометров — это главный элемент структуры, отмечает Planet Today. Опыты американских исследователей свидетельствуют, что особая структура поверхности имеет почти в четыре раза выше коэффициент теплопередач, а также в полтора раза выше критический тепловой поток.

закипание воды исследование США
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