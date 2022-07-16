Физический переключатель, почти как у iPhone, и оригинальный дизайн блока камер. Раскрыты подробности о Nubia Z40S Pro

Бренд Nubia решил раскрыть часть параметров смартфона Z40S Pro, который полноценно представят 20 июля.





Новинка будет улучшенной версией модели Z40 Pro, представленной в феврале. При этом в Nubia решили изменить дизайн блока камер, сделав его более оригинальным.

Сердцем новинки послужит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Основная камера будет представлена 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX787 с объективом с фокусным расстоянием 35 мм в эквиваленте. Сверхширик будет опираться на датчик разрешением 50 Мп, а перископный телевик в основе будет иметь датчик разрешением 8 Мп, который будет дополнен объективом с фокусным расстоянием 125 мм в эквиваленте. Судя по всему, камеры останутся ровно такими же, как у Z40 Pro.





Не изменится и аккумулятор, который сохранит ёмкостью 5000 мА•ч. Зато у смартфона появится физический переключатель, который будет активировать некий режим street photography mode. Можно ли его будет переназначить, пока неясно. Судя по рекламным изображениям, будет как минимум два цветовых варианта: чёрный и зелёный.