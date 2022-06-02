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Фитнес-тренер Фатеев посоветовал для идеального пресса уменьшить калорийность рациона

Фитнес-тренер Фатеев посоветовал для идеального пресса уменьшить калорийность рациона
pexels.com

Правильное пищевое поведение и уменьшение калорийности района поможет постепенно достичь идеального пресса. Об этом рассказал эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

«Прежде всего, это пищевое поведение. Сколько ни качай пресс, если талия метр, то он не сдвинется! Нужно уменьшить калорийность», — пояснил Общественной Службе Новостей Виталий Фатеев.

По его словам, подобные рекомендации нужно давать строго индивидуально. К тому же самый разумный подход заключается в сочетании правильного рациона и тренировок, добавил эксперт.

Например, для плоского живота будут полезными простые упражнения вроде планки или скручиваний. По словам фитнес-тренера, скручивание лежа на спине без отрыва поясницы от пола считается наиболее эффективным упражнением для красивого пресса.

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