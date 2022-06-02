Фитнес-тренер Фатеев посоветовал для идеального пресса уменьшить калорийность рациона

Правильное пищевое поведение и уменьшение калорийности района поможет постепенно достичь идеального пресса. Об этом рассказал эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.
«Прежде всего, это пищевое поведение. Сколько ни качай пресс, если талия метр, то он не сдвинется! Нужно уменьшить калорийность», — пояснил Общественной Службе Новостей Виталий Фатеев.
По его словам, подобные рекомендации нужно давать строго индивидуально. К тому же самый разумный подход заключается в сочетании правильного рациона и тренировок, добавил эксперт.
Например, для плоского живота будут полезными простые упражнения вроде планки или скручиваний. По словам фитнес-тренера, скручивание лежа на спине без отрыва поясницы от пола считается наиболее эффективным упражнением для красивого пресса.