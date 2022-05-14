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    Фитнес-трекер Huawei Band 7 готовится к старту продаж в Европе, и цена уже известна

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Фитнес-трекер Huawei Band 7 готовится к старту продаж в Европе, и цена уже известна

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    Фитнес-трекер Huawei Band 7 готовится выйти в Европе, и мы уже знаем, по какой цене.


     

    Напомним, Huawei Band 7 весьма похож на предшественника. Он предлагает примерно тот же дизайн, дисплей AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 368 х 194 пикселя, 96 режимов тренировок, датчик ЧСС, функцию пульсоксиметра и всё прочее, что должно быть у современного устройства данного сегмента. В Китае за трекер просят 47 долларов. 

    В Европе, естественно, новинка будет дороже. Источник говорит о 59 евро в Германии. Это значит, что во многих странах цена будет такой же, хотя где-то ещё немного выше. В продаже в Европе новинка должна появиться в ближайшие недели. 

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