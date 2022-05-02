Фитнес-клуб Equinox начнёт принимать оплату за свои услуги в криптовалюте

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Жители Нью-Йорка, которые хотят привести себя в форму к лету, скоро смогут оплатить членство в Equinox криптовалютой.

Сеть роскошных фитнес-клубов Equinox станет первой в «Большом Яблоке», которая позволит посетителям оплачивать членский взнос в цифровой валюте.

“Equinox хочет встретиться с членами “там, где они находятся как в цифровом, так и в физическом виде”, и сотрудничает с BitPay, крупным платежным сервисом Bitcoin в области криптоактивов” – заявил представитель фитнес-центра.

Это решение было принято после того, как спортзалы почти оправились от своего серьёзного пандемического спада. Equinox сообщила, что продажи выросли на 122% в первом квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом [допандемийного] 2019 года. Другая сеть спортивных клубов Crunch Gyms сообщила, что его продажи выросли скормнее, всего на 60,9% в первом квартале текущего года по сравнению с тем же периодом времени 2019 года.

Стоимость членского взноса для посещения Equinox поставляет около 250 долларов в месяц. Руководство спортивного заведения полагает, что из аудитория сосредоточена на современных финансовых решениях и будет правильным решением позволить платить ей в криптовалюте.