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    Фитнес-инструктор Тарасенко назвала дачные работы альтернативой занятиям в спортзале

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Фитнес-инструктор Тарасенко назвала дачные работы альтернативой занятиям в спортзале

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    pixabay.com/PD

    Альтернативой тренировкам в спортзале могут стать дачные работы, заявила фитнес-инструктор Ирина Тарасенко.

    Для поддержания здоровья вовсе не обязательно изнурять себя в тренажерном зале. Для этого достаточно усиленно потрудиться на приусадебном участке. При прополке грядок задействуются поясница, спина, колени и ягодицы, а час такой работы сжигает 162 ккал у человека весом 50 кг.

    Работа с граблями нагружает спину и плечи. Прокачать руки поможет полив растений, а использование лейки включит в работу пресс, бедра и поясницу, передает слова Тарасенко издание «Аргументы и факты».

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