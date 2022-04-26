Фитнес-инструктор Тарасенко назвала дачные работы альтернативой занятиям в спортзале

Для поддержания здоровья вовсе не обязательно изнурять себя в тренажерном зале. Для этого достаточно усиленно потрудиться на приусадебном участке. При прополке грядок задействуются поясница, спина, колени и ягодицы, а час такой работы сжигает 162 ккал у человека весом 50 кг.