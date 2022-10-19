Фитнес-эксперт Каневский рассказал о способах поддержания формы при сидячей работе

В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что пользующиеся популярностью комплексы упражнений, которые можно выполнять сидя за столом, на самом деле малоэффективны. Гораздо лучше приобрести некоторые полезные привычки. Например, следует ограничить поездки на такси или в автомобиле. В обеденный перерыв стоит приучить себя совершать пешие прогулки. Также полезно заменить прогулками перекуры.