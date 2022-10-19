Фитнес-эксперт Каневский рассказал о способах поддержания формы при сидячей работе

Люди, ведущие недостаточно подвижный образ жизни нередко сталкиваются с различными негативными последствиями гиподинамии. О том, как поддерживать физическую форму, находясь на сидячей работе, рассказал фитнесс-эксперт и телевизионный ведущий Эдуард Каневский.
В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что пользующиеся популярностью комплексы упражнений, которые можно выполнять сидя за столом, на самом деле малоэффективны. Гораздо лучше приобрести некоторые полезные привычки. Например, следует ограничить поездки на такси или в автомобиле. В обеденный перерыв стоит приучить себя совершать пешие прогулки. Также полезно заменить прогулками перекуры.
Чтобы привести здоровье в норму, нужно обязательно стабилизировать пищевой рацион. И, в первую очередь, отказаться от вредных перекусов. Необходимо также отказаться от шоколада, тортов, печенья — того, что обычно едят в офисе.
ВОЗ признала низкую физическую активность людей мировой проблемой здравоохранения. Следование нескольким простым привычкам поможет сохранить хорошую физическую форму даже при сидячей работе