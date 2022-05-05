Фитнес-браслет Huawei Band 7 поддерживает установку сторонних приложений

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На прошлой неделе Huawei представила фитнес-браслет Band 7, а сейчас в Сети появились новые подробности о нем. Как оказалось, устройство поддерживает установку и запуск сторонних приложений. Интересно, что эту особенность Band 7 сообщил голосовой помощник в ответе на прямой вопрос.





Пока непонятно, сколько сторонних приложений можно установить на Band 7, но этот вопрос в скором времени должен проясниться. Также источник пишет, что Huawei Band 7 по умолчанию имеет функцию всегда включенного экрана (Always-On Display), позволяет управлять медиапроигрывателем и камерой сопряженного смартфона.

Напомним, Huawei Band 7 оснащен экраном AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 368 х 194 пикселя, датчиками ЧСС и оксигенации крови, защитой от проникновения внутрь воды (5ATM). В устройстве предусмотрено 96 режимов тренировок, максимальная автономность составляет 14 суток.